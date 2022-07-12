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Ronaldo kalacak

Manchester United'ın hocası Erik ten Haag açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik direktör spekülasyonlara son verdi, Cristiano Ronaldo'nun kesinlikle satılmayacağını söyledi. Erik ten Haag "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Ronaldo kalacak
Manchester United'ın hocası Erik ten Haag açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik direktör spekülasyonlara son verdi, Cristiano Ronaldo'nun kesinlikle satılmayacağını söyledi. Erik ten Haag "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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