Ronaldo kalacak

Manchester United'ın hocası Erik ten Haag açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik direktör spekülasyonlara son verdi, Cristiano Ronaldo'nun kesinlikle satılmayacağını söyledi. Erik ten Haag "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Manchester United'ın hocası Erik ten Haag açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik direktör spekülasyonlara son verdi, Cristiano Ronaldo'nun kesinlikle satılmayacağını söyledi. Erik ten Haag "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.