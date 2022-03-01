Milan - Inter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Kupası yarı final eşleşmesi dev derbiye sahne olacak. Milan ile Inter yarı final ilk maçında Giuseppe Meazza Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Meli ve Alassio yapacak.

İki takım da zorlu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan ile Inter'in karşı karşıya geleceği mücadele 1 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Kritik müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.