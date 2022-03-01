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Milan - Inter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Zorlu karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki Milan - Inter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 09:41
Milan - Inter maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Kupası yarı final eşleşmesi dev derbiye sahne olacak. Milan ile Inter yarı final ilk maçında Giuseppe Meazza Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Meli ve Alassio yapacak.

İki takım da zorlu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Milan ile Inter'in karşı karşıya geleceği mücadele 1 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Kritik müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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