CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası! İlk maçında...

Fransa Ligue 1'de Lille ile yaşadığı şampiyonluk sonrası teknik adam değişikliğinden sonra devre arasında gelen transfer teklifleri içinde CSKA Moskova'nın teklifini kabul eden ve ilk resmi maçında da gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı performansıyla göz dolduruyor.
Fransa Ligue 1'de Lille ile yaşadığı şampiyonluk sonrası teknik adam değişikliğinden sonra devre arasında gelen transfer teklifleri içinde CSKA Moskova'nın teklifini kabul eden ve ilk resmi maçında da gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı performansıyla göz dolduruyor.
İLK KARŞILAŞMASINDA MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Lille formasıyla 89 maça çıkan, 16 gol 10 asist yapma başarısı gösteren, UEFA Avrupa Ligi'nde de geçen sezon 7 gol atarak gol kralı olmayı başaran 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Rusya'da form tutmaya başladı.
CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski'nin transferinde ısrarcı olduğu Yazıcı ilk maçında da attığı frikik golüyle gündem oldu. Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova ile karşı karşıya gelen CSKA Moskova rakibini 2-0 mağlup ederken, maça ilk 11 de başlayan Yusuf Yazıcı, 49'uncu dakikada hem takımını öne geçirdi, hem de performansıyla maçın adamı seçildi.