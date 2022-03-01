CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası! İlk maçında...

MİLLİ TAKIMA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYOR

Türkiye A Milli Takım formasını daha önce 38 kez terleten ve 2 gol, 7 asistlik performansıyla katkı sağlayan Yazıcı, kırmızı beyazlı takımın FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Portekiz ile 24 Mart'ta oynanacak mücadele başta olmak üzere Haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi maçlarında takımına katkı sağlamak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da performansını yakından takip ettiği Yazıcı'nın da Mart ayında açıklanacak Portekiz ve İtalya maçları kadrosunda yer alması bekleniyor.

