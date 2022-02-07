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Ajax taciz skandalına ismi karışan Marc Overmars'ın görevine son verdi

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, futbol direktörü olarak görev yapan Marc Overmars'ın adının taciz skandalına karışmasının ardından radikal bir karara imza attı. Hollanda ekibi Marc Overmars'ın görevine son verdi. Overmars yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki çizgileri geçtiğimi fark etmedim. Özür diliyorum. Bu davranış kabul edilemez. Ajax'a veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 16:03
Ajax taciz skandalına ismi karışan Marc Overmars'ın görevine son verdi

Dünyanın ve Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden Ajax, kulübün simge isimlerinden Marc Overmars'ın görevine son verdi.

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Overmars'ın taciz içerikli mesajları nedeniyle Overmars'ın görevine son verildiğini açıkladı.

"Utanıyorum" diyen Overmars, "Ne yazık ki çizgileri geçtiğimi fark etmedim. Özür diliyorum. Bu davranış kabul edilemez. Ajax'a veda ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Edwin van der Sar ise "Çalışma arkadaşlarım için sorumluluk hissediyorum. Güvenli bir çalışma ortamı sunmak zorundayım. İleride bu konuda daha dikkatli olacağız." ifadelerini kullandı.

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