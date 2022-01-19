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CSKA Moskova Yusuf Yazıcı'dan özür diledi

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Rusya Ligi ekiplerinden CSKa Moskova'ya kiralandığı açıklanmıştı. Rus ekibinin transfer videosu ise olay yarattı. Videoda, "Yusuf, burası Rusya! Burada birçok Natasha var!" ifadelerine yer verildi. Tepki çeken videonun ardından Yusuf Yazıcı'dan özür dilendi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:26
CSKA Moskova Yusuf Yazıcı'dan özür diledi

Lille'den Yusuf Yazıcı'yu renklerine bağlayan CSKA Moskova tanıtım videosu nedeniyle özür diledi.

CSKA Moskova, transfer tanıtımında "Yusuf, burası Rusya! Burada birçok Natasha var!" yazısını yazdı. Ancak bu açıklama nedeniyle daha sonra CSKA Moskova'dan özür geldi.

CSKA Moskova TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, "Medya grubumuzun yayınladığı sunum videosu için içtenlikle özür dilerim. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı. Ancak oyuncunun varlığı olmadan uygulanamadı. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Bir kez daha taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz." denildi.

Rusya Futbol Fderasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev ise "Aptalca bir video! Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Böyle şaka mı olur? Etik kurulumuz bu durumu değerlendirecek." sözleriyle tepki gösterdi.

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