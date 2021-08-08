Standard Liege - Royal Antwerp: 2-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Eski Fenerbahçeli Michael Frey'den 5 gol birden

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey, attığı gollerle Belçika'yı adeta sallıyor... Sarı-lacivertli takıma Comolli döneminde transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan İsviçreli golcü, temmuz ayında 2 milyon euroya transfer olduğu Royal Antwerp'te şov yapıyor.

27 yaşındaki forvet, Belçika Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 5-2 kazandıkları maça 5 golle damgasını vurdu.

Frey böylece 3 maçta 6 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ise 25 maçta sadece 5 gol atabilmişti.