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Standard Liege - Royal Antwerp: 2-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Eski Fenerbahçeli Michael Frey'den 5 gol birden

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz temmuz ayında 2 milyon euroya Royal Antwerp'e sattığı Michael Frey, Belçika Ligi'nde adeta şov yapıyor. İsviçreli forvet, takımının Standard Liege'i deplasmanda 5-2 mağlup ettiği maçta 5 gol birden atarak mücadeleye damgasını vurdu. Frey, Antwerp formasıyla bu sezon ligde 3 maçta 6 gole ulaştı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 16:35
Standard Liege - Royal Antwerp: 2-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Eski Fenerbahçeli Michael Frey'den 5 gol birden

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey, attığı gollerle Belçika'yı adeta sallıyor... Sarı-lacivertli takıma Comolli döneminde transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan İsviçreli golcü, temmuz ayında 2 milyon euroya transfer olduğu Royal Antwerp'te şov yapıyor.

27 yaşındaki forvet, Belçika Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 5-2 kazandıkları maça 5 golle damgasını vurdu.

Frey böylece 3 maçta 6 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ise 25 maçta sadece 5 gol atabilmişti.

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