Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey Antwerp formasıyla ilk maçında siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı Michale Frey, bekleneni veremeyince son 2 sezon sırasıyla Nürnberg ve Beveren'e kiralanan İsviçreli golcü, 1 Temmuz'da Belçika ekibi Royal Antwerp'e 2 milyon euro karşılığında satılmıştı.

Frey, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki İsviçreli futbolcu, takımının Mechelen'le oynadığı lig maçının 18. dakikada açılış golünü kaydetti.

Ancak Frey'in bu golü yeterli olmadı ve Antwerp sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.