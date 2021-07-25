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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey Antwerp formasıyla ilk maçında siftah yaptı!

Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen ve son 2 sezondur farklı takımlara kiralanan Michael Frey, Belçika Ligi'ne harika başladı. 1 Temmuz'da 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Royal Antwerp'e satılan İsviçreli golcü, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 23:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey Antwerp formasıyla ilk maçında siftah yaptı!

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı Michale Frey, bekleneni veremeyince son 2 sezon sırasıyla Nürnberg ve Beveren'e kiralanan İsviçreli golcü, 1 Temmuz'da Belçika ekibi Royal Antwerp'e 2 milyon euro karşılığında satılmıştı.

Frey, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki İsviçreli futbolcu, takımının Mechelen'le oynadığı lig maçının 18. dakikada açılış golünü kaydetti.

Ancak Frey'in bu golü yeterli olmadı ve Antwerp sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

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