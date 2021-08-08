Michael Frey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Yaşamı ve kariyeri hakkında detaylar...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Michael Frey, Belçika'nın köklü kulüplerinden Standart Liege karşısında adeta gol oldu yağdı. Frey'in bu performansı sonrasında istatistikleri, yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Michael Frey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

MICHAEL FREY KİMDİR?

Michael Frey 19 Temmuz 1994 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan forvet pozisyonunda oynayan Frey, Royal Antwerp takımında forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Young Boys kulübünde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Lille, Luzern, Young Boys,FC Zürich kulüplerinde oynamıştır.