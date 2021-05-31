Son dakika spor haberi... UEFA ve FIFA'ya dava! Avrupa Süper Ligi...

Geçtiğimiz ay UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını duyuran İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önde gelen 12 futbol kulübünden Barcelona, Real Madrid ve Juventus, yeni bir açıklama yaparak söz konusu projeye bağlılıklarını vurguladı.

Üç kulüpten yapılan açıklamada "UEFA'nın 'tehditlerinin kınandığı" belirtilirken, Süper Lig projesinin çökmesine UEFA'nın sebep olduğu kaydedildi.

Açıklamada 6 farklı maddeyle olası durum özetlenirken, Avrupa Süper Ligi'ni oluşturacak kulüplerin UEFA tavrı sonrası büyük yara aldığı belirtilmişti.

Öte yandan Avrupa Süper Ligi, Madrid Mahkemesi'nin organizasyon için çıkardığı erteleme kararı nedeniyle Avrupa rekabet kanunlarını ihlal ettikleri için UEFA ve FIFA'ya dava açtığı da öğrenildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün 18 Mart tarihinde Süper Lig'i kurduklarını açıklamasının ardından UEFA'nın maddi yaptırım, kulüp ve futbolcuları organizayonlardan men edeceğini açıklaması sonrası Barcelona, Juventus ve Real Madrid hariç diğer 9 kulüp özür dileyerek bu oluşumdan çıktıklarını duyurmuştu.

UEFA'dan yapılan açıklamada ayrıca söz konusu 9 kulüp olan Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid ile UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden mutabakat imzalandığı belirtilmişti.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu İspanyol futbol devi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez ise UEFA'nın tehditleri sonrası bazı takımların resmi ve bağlayıcılığı olan sözleşmeler imzalaması nedeniyle Süper Lig'den ayrılamayacağını açıklamış, yeni futbol turnuvası projelerinin belli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşeceğini öne sürmüştü.