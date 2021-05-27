Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu! Fenerbahçe de istiyordu...

Son dakika spor haberleri: Werder 'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu! de istiyordu...

Bir dönem 'nin de hoca adayları arasında yer alan Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na sürpriz bir talip çıktı. . Lig ekibi Altınordu ile play-off finaline kadar yükselme başarısı gösteren başarılı teknik adam, ekibi Werder 'in dikkatini çekti. Gelecek sezon 2'de mücadele edecek Bremen'in, Eroğlu'na teklifte bulunduğu belirtildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:54
Son dakika spor haberleri: Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu! Fenerbahçe de istiyordu...

. Lig ekibi 'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 'ya veda eden 'nın köklü kulübü Werder 'in gündemine geldi.

2012 yılında Altınordu'da göreve başlayan Eroğlu, takımıyla bu sezon 'i son maçta kaçırırken, ekibi 'in dikkatini çekti.
Gelecek sezon 'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in ve ile birlikte teknik direktör adayı olan Eroğlu, ekibiyle 9 sezonda 303 maça çıktı. Takımı 3'üncü Lig'den Spor Toto 1. Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine takımın yardımcı antrenörü 'ın gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU!
Altınordu'nun başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 2020'nin Nisan ayında Süper Lig devi 'nin de hoca adayları arasında yer alıyordu.

"FENERBAHÇE İLE ANILMAK MUTLU ETTİ"
Eroğlu yaptığı açıklamasında, "Uzun yıllardan beri çalıştığımız bu ligde çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Adımın Fenerbahçe ile anılması... Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Böyle bir haberin gündemde yer alması beni mutlu etti. Resmi boyut kazanmadı ama Fenerbahçe ile anılmak beni mutlu etti." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA