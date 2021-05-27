Son dakika spor haberleri: Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu! Fenerbahçe de istiyordu...

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Bundesliga'ya veda eden Almanya'nın köklü kulübü Werder Bremen'in gündemine geldi.



2012 yılında Altınordu'da göreve başlayan Eroğlu, takımıyla bu sezon Süper Lig'i son maçta kaçırırken, Alman ekibi Werder Bremen'in dikkatini çekti.

Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in Ole Werner ve Stefan Leitl ile birlikte teknik direktör adayı olan Eroğlu, İzmir ekibiyle 9 sezonda 303 maça çıktı. Takımı 3'üncü Lig'den Spor Toto 1. Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine takımın yardımcı antrenörü Ufuk Kahraman'ın gelmesi bekleniyor.





FENERBAHÇE DE İSTİYORDU!

Altınordu'nun başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 2020'nin Nisan ayında Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de hoca adayları arasında yer alıyordu.



"FENERBAHÇE İLE ANILMAK MUTLU ETTİ"

Eroğlu yaptığı açıklamasında, "Uzun yıllardan beri çalıştığımız bu ligde çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Adımın Fenerbahçe ile anılması... Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Böyle bir haberin gündemde yer alması beni mutlu etti. Resmi boyut kazanmadı ama Fenerbahçe ile anılmak beni mutlu etti." ifadelerini kullanmıştı.