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Euro 2020 şampiyonluk kupası 'ın başkenti Bakü’de sergilendi!

’a getirilen (Euro 2020) şampiyonluk kupası başkent Bakü sokaklarında turladı. 'mız, 'nda 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da ise İsviçre ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de karşılaşacak.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 19:58
Euro 2020 şampiyonluk kupası Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de sergilendi!

11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Euro 2020 turu kapsamında şampiyonluk kupası 'da karşılaşmaların yapılacağı 'na getirildi. Başkent Bakü'de sergilen kupası, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle başkent Bakü'nün ana caddelerinde üstü açık otobüsle turladı.

Şampiyonluk kupası ile birlikte şehir turunda maskotlar, Bakülüleri yol boyunca selamladı. Bakü sokaklarında dolaşan vatandaşlar, Euro 2020 şampiyonluk kupasını görme şansı yakaladı.

Daha önce , ve Budapeşte sergilenen kupa, Bakü'den sonra sırasıyla , , St.Petersburg, , Glasgow ve 'ya götürülecek. Euro 2020 maçları 11 Haziran'da Roma'da başlayacak ve final karşılaşması ise 11 Temmuz'da Londra'da yapılacak. Müsabakalar Amsterdam, Bakü, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Glasgow, Londra, Münih, Roma, St.Petersburg ve 'da yapılacak.

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'nun 3 maçı ve çeyrek final mücadelesi Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. , 'nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak. Mücadeleler 69 bin seyirci kapasiteli 'nda gerçekleşecek.

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