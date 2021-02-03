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Granada-Barcelona: 3-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Futbolda İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Granada'yı 5-3 yenen Barcelona yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 01:45 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 01:57
Granada-Barcelona: 3-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ev sahibi Granada, (Dk. 33) ve 'nun (Dk. 47) golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğü maçın bitimine 4 dakika kala kaybetti.

(Dk. 88) ve (Dk. 90+2) ile art arda iki gol bulan Barcelona, skora eşitliği getirince karşılaşma uzatmaya gitti.

İlk uzatma devresinde Barcelona 100. dakikada Griezmann ile 3-2 öne geçse de 103. dakikada 'nun penaltıdan attığı golle skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmanın ikinci devresinde (Dk. 108) ve Jordi Alba ile (Dk. 118) rakip ağları havalandıran Barcelona, zorlu maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona'da maçın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Tek maçı eleme usulüyle oynanan kupanın diğer çeyrek final maçlarında deplasmanda 'yı 1-0, de sahasında 'i 1-0 yendi.

Barcelona, Sevilla ve Levante'den sonra kupanın son yarı finalistini bu akşam saat 21.00'de (TSİ 23.00) oynanacak - maçının sonucu belirleyecek.

Bu sezon sürpriz sonuçların yaşandığı Kral Kupası'nda Atletico Madrid 3'üncü, Real Madrid ise 4'üncü turda 3. lig takımlarına elenmişti.

İspanya'da 1903 yılından bu yana oynanan Kral Kupası'nı 30 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken en yakın rakibi Athletic Bilbao 23 kez kupayı müzesine götürdü.

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