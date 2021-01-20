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UEFA yılın 11'ini açıkladı

UEFA 2020 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan 'ten 5 isim yer aldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:14
UEFA yılın 11'ini açıkladı

UEFA, Avrupa futbolunda 2020 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

Yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlenen kadroda, kupasının sahibi 'ten 4, 'dan 2, , , , ve Paris Saint-Germain'den birer isim yer aldı.

2020 UEFA Yılın 11'i şöyle;

KALECİ: (Bayern Münih)
SAVUNMA: (Bayern Münih), (Real Madrid), (Liverpool), (Bayern Münih)
ORTA SAHA: (Bayern Münih/Liverpool), (Manchester City)
FORVET: (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Neymar (Paris Saint-Germain).

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