Aktüel haberler (09.01.21)

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi. Cedi, 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk performansıyla galibiyete önemli katkı verdi.
Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, sağlık durumunun kötüleşmesiyle hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki Blatter'in bağışıklık sisteminin çöktüğü belirtildi.
Ajax, West Ham United'ın Fildişi Sahilli santrforu Sebastien Haller'i 22.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. 2019'da 50 milyon euro'ya West Ham'a gelen Haller, 53 maçta 14 kez ağları sarsmıştı.
Premier Lig'de 33 puanla zirve ortağı olan M. United, Atalanta'nın Fildişili kanat oyuncusu, Amad Diallo ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki genç yıldız için 19 milyon sterlin ödenecek.