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Aktüel haberler (09.01.21)

'den ayrılması beklenen için devrede. Stoperde sıkıntı yaşayan İngilizler, 35 yaşındaki yıldıza 2 yıllık kontrat verecek. İşte aktüel haberler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:05 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (09.01.21)

NBA'de milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , 'i 94-90 yendi. Cedi, 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk performansıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Eski FIFA Başkanı , sağlık durumunun kötüleşmesiyle hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki Blatter'in bağışıklık sisteminin çöktüğü belirtildi.

, 'ın Fildişi Sahilli santrforu 'i 22.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. 2019'da 50 milyon euro'ya 'a gelen Haller, 53 maçta 14 kez ağları sarsmıştı.

Premier Lig'de 33 puanla zirve ortağı olan . United, 'nın Fildişili kanat oyuncusu, ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki genç yıldız için 19 milyon sterlin ödenecek.

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