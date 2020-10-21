Galatasaray'ın eski golcüsü Johann Elmander Örgryte'de antrenörlüğe başladı!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen İsveçli eski futbolcu Johann Elmander antrenörlük kariyerine başladı. 39 yaşındaki emekli golcü, futbolu bıraktığı kulüp Örgryte'de antrenör olarak teknik ekipte göreve başladı.

"KATKI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Elmander, kulüpteki yeni görevi hakkında, "Keyifli hissediyorum. Daha önce oyuncusu olduğum kulübe böyle geri dönmek ilginç olacak. Katkı verebilmeyi umuyorum." dedi.

Bir dönem ismi Fatih Terim'in yardımcılığı için de geçen Elmander, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 46 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.