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'ın eski golcüsü Örgryte'de antrenörlüğe başladı!

'ın eski futbolcusu , kariyerini noktaladığı kulüp Örgryte'de antrenör olarak göreve başladı. İsveçli yıldızın ismi, 'in yardımcılığı için de geçiyordu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 20:40
Galatasaray'ın eski golcüsü Johann Elmander Örgryte'de antrenörlüğe başladı!

Bir dönem 'da da forma giyen İsveçli eski futbolcu antrenörlük kariyerine başladı. 39 yaşındaki emekli golcü, futbolu bıraktığı kulüp Örgryte'de antrenör olarak teknik ekipte göreve başladı.

"KATKI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Elmander, kulüpteki yeni görevi hakkında, "Keyifli hissediyorum. Daha önce oyuncusu olduğum kulübe böyle geri dönmek ilginç olacak. Katkı verebilmeyi umuyorum." dedi.

Bir dönem ismi 'in yardımcılığı için de geçen Elmander, Galatasaray formasıyla 'de 46 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

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