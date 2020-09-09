Ozan Kabak'a Lazio kancası! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Avrupa’dan Futbol Çizme ekibinden Ozan Kabak'a kanca!

'a kancası!

Ozan Kabak'a Lazio kancası!

çalışmalarını sürdüren Avrupa ekipleri birçok Türk oyuncu ile de temas halinde. Bu isimlerden olan ve 'de forma giyen için de bu kez İtalyan devi 'nun devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen , 'de forma giyen milli yıldızımız için temaslara başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Lazio, Schalke 04'ten Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti.

Ozan Kabak'ın transferi durumunda , bonservis bedelinin yüzde 5'i oranında yetiştirme bedeli alacak.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Ozan Kabak, geçen yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'tan Schalke'ye oldu.

Ozan Kabak, Bundesliga'da geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıktı, 6 gol atıp 1 asist yaptı.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 18:51
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