UEFA'dan flaş karar!
UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı
UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak üçüncü bir turnuva hayata geçirilecek.
Yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek.
Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasının şampiyonu, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
- 2.12.2018 23:30
- Güncelleme: 2.12.2018 23:49
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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