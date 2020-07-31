Nefesler tutuldu… Ankara ve İstanbul’da son Gazi Koşusu provaları!
Türk At yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu için geri sayıma geçildi. 30 Ağustos’taki dev yarış öncesi son provalar bu hafta sonunda yapılacak.
NEFESLER KESİLECEK
Pazar günü ise Veliefendi Hipodromu'nda adeta nefesler tutulacak. 65. kez yapılacak Kısrak Koşusu'nda senenin en iyi 3 yaşlı dişi tayları Gazi Koşusu öncesi 2100 metre çim pistte saat 18.00'de kıran kırana bir mücadeleye girişecek. Gökhan Kocakaya idaresindeki Mala Moja, otoriteler tarafından birinciliğe yakın isim olarak gösteriliyor. Jokeyleri Akın Sözen ile yarışaca katılacak Florida Coast ve Selim Kaya ile start alacak Moorland ise favorinin sert rakipleri olacak. Ayhan Kurşun idaresindeki Real Queen de bu 3 attan sonra şans verilen isim.
9 YARIŞTIR GEÇİLMİYOR
Aynı gün saat 17.00'de 2200 metre Çim pistteki Sait Akson Koşusu'nda ise erkekler Gazi Koşusu öncesi kozlarını paylaşacak. 9 yarıştır jokeyi Ahmet Çelik ile geçilmeyen Call To Victory büyük favori. Halis Karataş ile piste ayak basacak olan Vernezza ise rakip konumunda. Üç yarışın ardından gözler 30 Ağustos'ta 94.üncüsü yapılacak Gazi Koşusu'na çevrilecek.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nefesler tutuldu… Ankara ve İstanbul’da son Gazi Koşusu provaları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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