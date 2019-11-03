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03 Kasım 2019, Pazar
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Son dakika: 'nda geldi!

Son dakika: İstanbul Maratonu'nda rekor geldi!

Vodafone 41. 'nu erkeklerde Kenyalı atlet , parkur rekoru kırarak kazandı (2:09:39). Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet zaferin sahibi oldu.

" senin, durma koş" sloganıyla koşulan , 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı. Vodafone 41. 'nu erkeklerde Kenyalı atlet , parkur rekoru kırarak (2:09:39) kazandı. kadınlarda ise birinciliği Etiyopyalı atlet kazandı.

DÜNYADA TEK!

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre),15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirildi. İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.

140 BİNE YAKIN KİŞİ KOŞTU

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı. Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi. Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı.

58 ELİT ATLET KATILDI

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koştu. Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele verdi. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, favori olarak koşuda yer aldı.

Şahika Ercümen'den dünya rekoru!

  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 11:47
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