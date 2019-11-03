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03 Kasım 2019, Pazar
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Vodafone 41. İstanbul Maratonu'ndan renkli kareler

Her yıl büyük ilgiyle takip edilen, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda çok renkli görüntüler ortaya çıktı. 7'den 70'e binlerce insan, maratonda birbirleriyle yarıştı. İşte kameralara yansıyan o anlar...

3 Kasım 2019 Pazar 12:37 Güncelleme: 03.11.2019 12:37
Vodafone 41. İstanbul Maratonu'ndan renkli kareler

Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

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Vodafone 41. İstanbul Maratonu'ndan renkli kareler

140 BİNE YAKIN KİŞİ KOŞUYOR

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'ndan renkli kareler

Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'ndan renkli kareler

58 ELİT ATLET KATILDI

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atlet koşuyor.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'ndan renkli kareler

Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele verdi. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti.

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