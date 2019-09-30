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30 Eylül 2019, Pazartesi
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finalde!

Ramil Guliyev finalde!

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre yarı finalinde ikinci olan milli sporcu , finale yükseldi.

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu , finale yükseldi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.

Ramil Guliyev finalde

  1. 30.09.2019
  2. Güncelleme: 30.09.2019 21:49
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