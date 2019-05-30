Yıldızlar sahnede
Milli atletler Guliyev, Aras, Ali, Yavuz ve Yasemin İsveç’te başlayacak Elmas Ligi’nde mücadele edecek
İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilecek Elmas Lig'in 3. etabı bugün başlıyor. Atletizm Milli Takımı'nı da bu önemli organizasyonda 5 sporcu temsil edecek. 200 metre Avrupa ve dünya şampiyonu Ramil Guliyev ile Aras Kaya, Ali Kaya, Yavuz Can ve Yasemin Can madalya mücadelesi verecek. Ramil 200 metrede, Aras ile Ali 10 bin metrede, Yavuz 4000 metre ulusal karmada, Yasemin de 5 bin metrede zirve için piste çıkacak.
- 30.5.2019
-
Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
-
Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
-
Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
Yıldızlar sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.