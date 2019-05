Yıldızlar sahnede

İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilecek Elmas Lig'in 3. etabı bugün başlıyor. Atletizm Milli Takımı'nı da bu önemli organizasyonda 5 sporcu temsil edecek. 200 metre Avrupa ve dünya şampiyonu Ramil Guliyev ile Aras Kaya, Ali Kaya, Yavuz Can ve Yasemin Can madalya mücadelesi verecek. Ramil 200 metrede, Aras ile Ali 10 bin metrede, Yavuz 4000 metre ulusal karmada, Yasemin de 5 bin metrede zirve için piste çıkacak.