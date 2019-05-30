Yıldızlar sahnede – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Yıldızlar sahnede

Yıldızlar sahnede

Milli atletler Guliyev, Aras, Ali, Yavuz ve Yasemin ’te başlayacak Elmas Ligi’nde mücadele edecek

'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilecek 'in 3. etabı bugün başlıyor. Atletizm 'nı da bu önemli organizasyonda 5 sporcu temsil edecek. Avrupa ve dünya şampiyonu ile Aras Kaya, Ali Kaya, Yavuz Can ve Yasemin Can madalya mücadelesi verecek. Ramil 200 metrede, Aras ile Ali 10 bin metrede, Yavuz 4000 metre ulusal karmada, Yasemin de 5 bin metrede zirve için piste çıkacak.

  1. 30.5.2019
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