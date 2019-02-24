39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ödül töreni
- Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.
Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bir spor şehri olduklarını kaydetti.
Gümrükçüoğlu, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen yarışmanın 39 yıldır devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 11.5 kilometre Koşusu ve Halk Koşusu'nu hep birlikte yaşadık. Bu önemli spor organizasyonumuza yurt içi ve yurt dışından katılım gösteren lisanslı sporcularımızdan spor sevdalılarına kadar herkese teşekkür ediyorum. Trabzon, birlik ve beraberliğin, barış ve kardeşliğin şehridir. Trabzon, insan sevgisinin ve medeniyetin şehridir. Bugün şehrimizde icra edilen büyük spor organizasyonu, bunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir."
Törende, dereceye giren sporculara kupa ve para ödülleri Gümrükçüoğlu tarafından verildi.
İstanbul'dan gelerek halk koşusuna katılan 85 yaşındaki Sakin Dündar, katılımcılardan ilgi gördü.
Öte yandan, Trabzonspor'un takım kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin, yarı maratonda 1.41.06'lık derecesiyle kadınlar kategorisinde 7. olduğu duyuruldu.
39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Halk Koşusu ve 11.5 Kilometre Koşusu'nda dereceye giren sporculara, toplamda 75 bin lira para ödülü dağıtıldı.
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ödül töreni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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