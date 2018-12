Atletizm Milli Takımı yurda döndü

Kafilenin başında bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yaptığı açıklamada, "Hollanda'nın Tilburg şehrinde Avrupa Kros Şampiyonası gerçekleştirildi. 38 ülkenin katılmış olduğu yarışmada genel klasmanda 3'üncü, büyük erkeklerde Avrupa şampiyonu, büyük kadınlarda, ferdi Avrupa şampiyonu ve genç bayanlarda Avrupa 3'üncüsü olarak ülkemize dönüyoruz. bu başarıda emeği geçen bütün kulüplerimize, hocalarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bize sağlamış olduğu desteklerden dolayı başta Sayın Bakanımız ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, en iyi yerlerde olabilmek için çocuklarımız çok zor ve ağır parkurda mücadele vererek ellerinden geleni yaptılar" dedi.



ÇİNTİMAR: "EN ÇOK MADALYA KAZANAN TAKIMLAR ARASINDA 3'ÜNCÜ OLDUK"



Her alanda önemli başarılara imza attıklarının altını çizen Çintimar, "Bireyselde şampiyonumuz da var, takım şampiyonumuz da var, 3'üncümüz de var, takım 3'üncümüz de var. 5 madalya var. En çok madalya kazananların sıralamasında da takım olarak 3'üncü sıradayız. Bu da bizim için büyük bir onur. İngiltere'nin 6, bizimse 5 madalyamız, İspanya ve Fransa'nın 4'er madalyası var. Hedefimiz şampiyon olmaktı. Büyük erkeklerde şampiyon olduk. Bundan sonra artık hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası, ardından da 2020 Olimpiyatları. Bunun için olimpik kadroda olan sporcularımız bu turnuvalara hazırlanacak. Gençler, gençlerle ilgili dünya ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak. Tam kadro çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



İNCİ KALKAN: "AVRUPA 3'ÜNCÜLÜĞÜNÜ KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



93 kişiyle katıldığı yarışta 3'üncü olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu olduğunu belirten İnci Kalkan, "Bizim yarışta 93 kişi vardı. Bu yarışta Avrupa 3'üncülüğünü kazandığım için çok mutluyum. Türkiye'yi bu şekilde temsil ettiğim için federasyona teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefim katıldığım turnuvalarda şampiyon olmak" açıklamasını yaptı.



YASEMİN CAN: "BU SEZON İSTEDİĞİM GİBİ GEÇMİYORDU AMA ŞAMPİYONLUĞUMU KORUDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"



3 sene üst üste büyük kadınlar yarışlarını kazanan Yasemin Can ise "Yarışmaya gitmeden önce kendimi tam hazır hissetmiyordum ve bu sezon istediğim gibi geçmiyordu ama hem şampiyonluğumu koruduğum için, hem de 3'üncü kez üst üste büyük kadınları kazandığım için çok mutluyum. Bu yarış istediğim gibi sonlandığı için mutluyum" diye konuştu.