Usain Bolt, futbolculuk kariyeri için Avustralya'da
Dünya ve olimpiyat şampiyonu atlet Usain Bolt: "Kapasitemi ve ne yapabileceğimi biliyorum, bu yüzden bu bir fırsat"
Avustralya Birinci Futbol Ligi takımlarından Central Coast Mariners ile anlaşmaya varan dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt, Avustralya'ya ulaştı.
Atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbol hayatına geçeceğini açıklayan ve Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla 6 haftalık deneme süresi için prensip anlaşmasına varan Bolt, Sydney'e geldi.
Havalimanında kulüp yöneticileri, taraftarlar ve kalabalık bir medya gurubu tarafından karşılanan 31 yaşındaki rekortmen atlet Bolt, "Ne yapabileceğimi göstermek için buradayım." dedi.
Avustralya'da ne kadar kalmayı düşündüğü konusundaki soruya "sonsuza dek" cevabını veren Bolt, "Kapasitemi ve ne yapabileceğimi biliyorum, bu yüzden bu bir fırsat." ifadesini kullandı.
Ekim ayında başlayacak lig maçları öncesi anlaşma gereği 6 haftalık deneme süresi geçirecek Bolt'un başarılı bulunması halinde en az 1 yılık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya aldıktan sonra atletizmi bıraktığını ve kariyerine futbol sahalarında devam etme kararı verdiğini açıklayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında da antrenmanlara çıkmıştı.
- 18.8.2018 11:31
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 43
Yorum
Cakıcı borego nikli arkadaşıma bu sözüm hangi fifa parasıyla dostum ? Fener oyuncu satabıldımı daha elındekini sahaya cıkartamıyorsunuz sus artık
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi
Toplam 4
Yorum
gözlemci Emre Akbaba havalimanı cıkışındaki sözler, duyan fenerlilere birde ben selam cakım burdan ! :P
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Galatasaray taraftarı, Emre Akbaba'yı bekliyor
Toplam 2
Yorum
Ultrass Emre Akbaba'yı Beklemek ... Eskiden Drogba Falan Baklerdik, İlginç
Usain Bolt, futbolculuk kariyeri için Avustralya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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