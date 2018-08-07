Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli yarı finalinin üçüncü serisinde yarıştı.

Son Avrupa şampiyonu Yasmani Copello, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale kaldı. Erkekler 400 metre engellide final mücadelesi, 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

100 metre finalinde iki milli sporcu yarışacak

Erkekler 100 metre yarı finalinde yarışan milli sporculardan Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes da adlarını finale yazdırdı.

Jak Ali Harvey 10.09'luk derecesiyle serisini ikinci sırada tamamlarken, Emre Zafer Barnes ise serisini 10.21'lik derecesiyle dördüncü sırada bitirerek finalde mücadele etme hakkını kazandı.

Erkekler 100 metre finali, bu akşam TSİ 22.50'de başlayacak.