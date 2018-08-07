Yasmani Copello finale yükseldi – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    finale yükseldi

    Yasmani Copello finale yükseldi

    'nda erkeklerde 400 metre engelli kategorisinde , 100 metrede ise ve Emre Zafer Barnes finale yükseldi.

    'nın başkenti 'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında , erkekler 400 metre engelli yarı finalinin üçüncü serisinde yarıştı.

    Son Avrupa şampiyonu Yasmani Copello, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale kaldı. Erkekler 400 metre engellide final mücadelesi, 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

    finalinde iki yarışacak
    Erkekler 100 metre yarı finalinde yarışan milli sporculardan ve Emre Zafer Barnes da adlarını finale yazdırdı.

    Jak Ali Harvey 10.09'luk derecesiyle serisini ikinci sırada tamamlarken, Emre Zafer Barnes ise serisini 10.21'lik derecesiyle dördüncü sırada bitirerek finalde mücadele etme hakkını kazandı.

    Erkekler 100 metre finali, bu akşam TSİ 22.50'de başlayacak.

    1. 7.8.2018 22:16
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