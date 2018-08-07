Yasmani Copello finale yükseldi
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkeklerde 400 metre engelli kategorisinde Yasmani Copello, 100 metrede ise Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes finale yükseldi.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli yarı finalinin üçüncü serisinde yarıştı.
Son Avrupa şampiyonu Yasmani Copello, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale kaldı. Erkekler 400 metre engellide final mücadelesi, 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
100 metre finalinde iki milli sporcu yarışacak
Erkekler 100 metre yarı finalinde yarışan milli sporculardan Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes da adlarını finale yazdırdı.
Jak Ali Harvey 10.09'luk derecesiyle serisini ikinci sırada tamamlarken, Emre Zafer Barnes ise serisini 10.21'lik derecesiyle dördüncü sırada bitirerek finalde mücadele etme hakkını kazandı.
Erkekler 100 metre finali, bu akşam TSİ 22.50'de başlayacak.
- 7.8.2018 22:16
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
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