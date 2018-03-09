Zafertepeçalköy Ortaokulu'nun atletizm başarısı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Atletizm Yıldızlar Erkek Koşu Yarışması'nda, Zafertepeçalköy Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarı sağladı.
Altıntaş ilçe koşu yarışmasında Cemil Aksu ilçe birincisi, İdris Sırmalı ilçe ikincisi, Recep Tayyip Uzun ilçe üçüncüsü olarak tüm madalyaların sahibi oldular.
Kütehya il yarışmasında ise Cemil Aksu 3. İdris Sırmalı 4. olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Okul Müdürü Mehmet Sağsöz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Burak Barboros başarılı olan öğrencilerin katılımı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Numan Tanrıkulu'yu makamından ziyaret etti. Tanrıkulu öğrencileri tebrik ederek madalyalarını verdi ve bölge yarışmasında daha büyük başarı beklediğini ifade etti.
Kütehya il yarışmasında ise Cemil Aksu 3. İdris Sırmalı 4. olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Okul Müdürü Mehmet Sağsöz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Burak Barboros başarılı olan öğrencilerin katılımı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Numan Tanrıkulu'yu makamından ziyaret etti. Tanrıkulu öğrencileri tebrik ederek madalyalarını verdi ve bölge yarışmasında daha büyük başarı beklediğini ifade etti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:44
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