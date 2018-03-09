Zafertepeçalköy Ortaokulu'nun atletizm başarısı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    'nun atletizm başarısı

    Zafertepeçalköy Ortaokulu'nun atletizm başarısı

    'nın Altıntaş ilçesinde Gençlik ve 'nın düzenlemiş olduğu Atletizm Yıldızlar Erkek Koşu Yarışması'nda, öğrencileri büyük bir başarı sağladı.

    Altıntaş ilçe koşu yarışmasında ilçe birincisi, ilçe ikincisi, Recep Tayyip Uzun ilçe üçüncüsü olarak tüm madalyaların sahibi oldular.

    Kütehya il yarışmasında ise Cemil Aksu 3. İdris Sırmalı 4. olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Okul Müdürü Mehmet Sağsöz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Burak Barboros başarılı olan öğrencilerin katılımı ile İlçe Müdürü Muhammed Numan Tanrıkulu'yu makamından ziyaret etti. Tanrıkulu öğrencileri tebrik ederek madalyalarını verdi ve bölge yarışmasında daha büyük başarı beklediğini ifade etti.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
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