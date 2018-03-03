Taksi ile geldi 3. oldu – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Taksi ile geldi 3. oldu

    Taksi ile geldi 3. oldu
    Dünya Salon Şampiyonası'nda 3 bin metrede bronz madalya alan B. Britanyalı atlet Laura Muir yarışa katılmak için 1500 paunda taksi tutarak geldi. Glaskov'da kötü hava nedeni ile uçak kalkmayınca Muir taksi ile buzlu yolları aşıp kürsüye çıktı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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