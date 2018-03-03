Haydi Emre hızlı koş

İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden Salon Atletizm Şampiyonası'ndaki tek atletimiz Emre Zafer Barnes bugün piste çıkıyor. Jamaika doğumlu milli sprinter Barnes salonda en iyi performansını İstanbul Indoor Cup'ta 6.55'le Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 60 metrede şampiyon olarak yapmıştı. Dünya Atletizm listesinde 13. sırada yer alan milli atletimiz Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda katılım listesindeki atletler arasında en hızlı 10 isim içinde bulunuyor. Emre Zafer Barnes, geçtiğimiz yıl Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda da yarışmış, 100 metre yarı final koşarken, 4x100'de de finalde yer alan Milli Takım'ın formasını terletmişti.



GÖZLERİMİZ EMRE'DE OLACAK

Bugün 60 metrede piste çıkacak olan Emre Zafer Barnes'in hedefi Birmingham'da ipi göğüslemek. Turnuvadaki atletler arasında en hızlı 10 sporcu arasında gösterilen Barnes iddialı