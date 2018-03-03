Haydi Emre hızlı koş – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Haydi Emre hızlı koş

    Haydi Emre hızlı koş

    Dünya sıralamasında 13. sırada bulunan Milli sprinterimiz Dünya ’nda bugün 60 metrede piste çıkacak. Barnes 6,55 ile Balkan Şampiyonası’nda rekoru kırmıştı

    İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden 'ndaki tek atletimiz Emre Zafer Barnes bugün piste çıkıyor. Jamaika doğumlu milli sprinter Barnes salonda en iyi performansını İstanbul Indoor Cup'ta 6.55'le 'nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 60 metrede şampiyon olarak yapmıştı. Dünya Atletizm listesinde 13. sırada yer alan milli atletimiz Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda katılım listesindeki atletler arasında en hızlı 10 isim içinde bulunuyor. Emre Zafer Barnes, geçtiğimiz yıl 'daki Dünya Şampiyonası'nda da yarışmış, 100 metre yarı final koşarken, 4x100'de de finalde yer alan 'ın formasını terletmişti.

    GÖZLERİMİZ EMRE'DE OLACAK
    Bugün 60 metrede piste çıkacak olan Emre Zafer Barnes'in hedefi Birmingham'da ipi göğüslemek. Turnuvadaki atletler arasında en hızlı 10 sporcu arasında gösterilen Barnes iddialı

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:44
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