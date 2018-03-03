Haydi Emre hızlı koş
Dünya sıralamasında 13. sırada bulunan Milli sprinterimiz Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda bugün 60 metrede piste çıkacak. Barnes 6,55 ile Balkan Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırmıştı
İngiltere'nin Birmingham kentinde devam eden Salon Atletizm Şampiyonası'ndaki tek atletimiz Emre Zafer Barnes bugün piste çıkıyor. Jamaika doğumlu milli sprinter Barnes salonda en iyi performansını İstanbul Indoor Cup'ta 6.55'le Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 60 metrede şampiyon olarak yapmıştı. Dünya Atletizm listesinde 13. sırada yer alan milli atletimiz Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda katılım listesindeki atletler arasında en hızlı 10 isim içinde bulunuyor. Emre Zafer Barnes, geçtiğimiz yıl Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda da yarışmış, 100 metre yarı final koşarken, 4x100'de de finalde yer alan Milli Takım'ın formasını terletmişti.
GÖZLERİMİZ EMRE'DE OLACAK
Bugün 60 metrede piste çıkacak olan Emre Zafer Barnes'in hedefi Birmingham'da ipi göğüslemek. Turnuvadaki atletler arasında en hızlı 10 sporcu arasında gösterilen Barnes iddialı
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:44
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
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Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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