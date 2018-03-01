Milli Atlet Burcu ameliyat oldu
2017 yılında Sırbistan’da Büyükler Balkan Şampiyonası’ndaülkemizi temsil eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu Milli Atlet Burcu Subatan, Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.
Başarılı geçen operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan sporcunun 6 haftada sonra spora dönmesi bekleniyor.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:19
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Yorum
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taryan 20 YILDIR NERDEYMİŞ DE ŞİMDİ MİLLETİN GÖZÜNÜ BOYAYACAK HİÇ AFFETMİYORUZ ŞU 5 SENEDİR HANGİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUŞ GEÇECEK ORAYI ADAMGİBİGİTSİN
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