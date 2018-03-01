Milli Atlet Burcu ameliyat oldu – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Burcu ameliyat oldu

    <a href="/index/milli-atlet?id=7f554308-0282-4e77-b141-a67c96a5ba29" class="" rel="tag">Milli Atlet</a> Burcu ameliyat oldu

    2017 yılında Sırbistan’da Büyükler Balkan Şampiyonası’ndaülkemizi temsil eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu , Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.

    'a, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından 'sol diz artroskopik menisküs ve kıkırdak' ameliyatı yapıldı.
    Başarılı geçen operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan sporcunun 6 haftada sonra spora dönmesi bekleniyor.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:19
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