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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'li atlet Coleman, 20 yıllık rekoru kırdı

    ABD'li atlet Coleman, 20 yıllık rekoru kırdı

    'li atlet Christian Coleman, 'in 1998'den bu yana elinde tuttuğu erkekler 60 metre dünya salon rekorunu kırdı.

    2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metrenin gümüş madalyalı ismi Coleman, eyaletinin Albuquerque kentinde düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası'ndaki 60 metre yarışında koştu.

    21 yaşındaki atlet, 6.34 saniyelik derecesiyle vatandaşı 'in 1998'de 6.39 ile kırdığı dünya salon rekorunu ele geçirdi.

    Coleman, 20 Ocak'ta ülkesinin eyaletinin Clemson şehrinde yapılan etkinlikte de 60 metreyi 6.37 saniyede koşmuştu. Fakat Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, elektronik çıkış takozu kullanılmadığı ve doping testi yapılmadığı için rekoru tescil etmemişti.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:50
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