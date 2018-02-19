ABD'li atlet Coleman, 20 yıllık rekoru kırdı
ABD'li atlet Christian Coleman, Maurice Greene'in 1998'den bu yana elinde tuttuğu erkekler 60 metre dünya salon rekorunu kırdı.
2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metrenin gümüş madalyalı ismi Coleman, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde düzenlenen ABD Salon Atletizm Şampiyonası'ndaki 60 metre yarışında koştu.
21 yaşındaki atlet, 6.34 saniyelik derecesiyle vatandaşı Maurice Greene'in 1998'de 6.39 ile kırdığı dünya salon rekorunu ele geçirdi.
Coleman, 20 Ocak'ta ülkesinin Güney Carolina eyaletinin Clemson şehrinde yapılan etkinlikte de 60 metreyi 6.37 saniyede koşmuştu. Fakat Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, elektronik çıkış takozu kullanılmadığı ve doping testi yapılmadığı için rekoru tescil etmemişti.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:50
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Devir teslim!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı 2penaltılıSerdarDENGESİZ.ÇıkardınKORAY ıAL.GomisiÇıkar.ERENİal.DONKdursunYerinde.FegİÇıkar.Yasinİal.RecepGökaySelçukKaanNerede?AykutuÖrnekAL
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 21
Yorum
gs lı çok yazık oldu ben fatih terimin tudordan üstün oldugunu daha iyi hoca oldugunu sanmıyorum tudor daha iyiydi fatih kovuldu 4 üncüye aday.
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G.Saray kulüp doktoru uyarmıştı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
taner bu durumdaki oyuncuyu oynatmak ne onu riske atmak demektir.ne olursa olsun oynatmamak gerektı.hadi yöneticiler bunu düşünemediler.doktor ni
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