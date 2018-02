"Elimde madalya ile eve dönmek istiyorum"

Ramil Guliyev, yaptığı açıklamada, olimpiyatların her sporcunun hedefi olduğunu belirterek, "Olimpiyatlar çok zor olacak. Her sporcu bunun için hazırlanıyor. İnşallah her türlü madalya şansımız var. Elimde bir madalya ile eve dönmek istiyorum. Ne renk olacağını da Allah bilir." dedi.

Guliyev, Usain Bolt'tan sonra 100 ve 200 metrede büyük bir favorinin olmadığının altını çizerek, "Ortalama 10 sporcu aynı durumda. En önemlisi o yarışa geldiğinizde durumunuzun ne olacağı. Büyük bir favori yok. Bu nedenle yüksek bir şansla yarışa gidiyoruz. Olimpiyatlara daha çok var, bu süreçte bir favori çıkabilir." ifadelerini kullandı.



"24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Moskova'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini hatırlatan milli atlet, form durumunun iyi olduğunu ve mayıs ayından itibaren yarış döneminin başlayacağını aktardı.

Yarışlara hazır olmak için çok sıkı çalıştığının altını çizen Ramil Guliyev, şöyle konuştu:

"Günde iki bölüm halinde 6-7 saat civarı çalışıyoruz. Çift antrenman yapıyoruz. Antrenmanı yaptın, bitti, git ve gez değil, antrenmandan sonra da tedavi ve diğer antrenmana hazırlık için birçok şey yapılıyor. Yani 24 saat çalışıyoruz. İşimiz bu. Normal bir insan gidip pazar günü gezebilir ama biz de öyle bir fırsat olmuyor. Biz hep antrenmanlara hazırlanmakla yaşıyoruz. İnşallah, yazın bir sıkıntı olmadan sezonu iyi bitiririz ve yarışlara da güzel başlarız."

"BASKI HİSSETMİYORUM"

Guliyev, kazandığı altın madalyadan sonra kendisinden beklentilerin artmasıyla ilgili olarak ise şu sözleri kullandı:

"Üzerimde baskı hissetmiyorum. Ben öncelikle kendimden de iyi dereceler bekliyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü veriyorum, program dahilinde devam ediyoruz. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnşallah sorunsuz bitiririz."

Milli atlet son olarak, atletizm milli takımının yeni tasarlanan formaları için, "Yeni formalarımızı tanıttık. İnşallah bu forma ile daha iyi dereceler gösteririz. Çok değişik bir forma, çünkü hep aynı forma ile yarıştık, artık bir değişiklik var. Tasarımı biraz farklı oldu ama renkleri çok uyumlu. İnşallah diğer takımların yanında daha güzel dururuz." yorumunda bulundu.