Ankara'da Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlenecek
Atatürk'ü Anma Koşusu, 10 Kasım Cuma günü Ankara'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek koşu küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi yine Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan yarışlar, saat 09.45'te başlayacak. Koşuya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören lisanslı sporcular katılabilecek. Kategorilerinde ilk 4'e giren kız ve erkek sporculara, TAF tarafından para ödülü verilecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:30
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Ankara'da Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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