Haberler Antalyaspor Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Pendikspor maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan sağ bek harekatı! Aurier'in yerine gelecek
Maçın ardından flaş sözler! "Sen bu değilsin"
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Ferdi'nin yerine geliyor...
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
Ferdi'nin yerine geliyor! İşte F.Bahçe'nin yeni sol beki
Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alex de listemizde yer alıyor
VAR hakemi belli oldu!
A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından flaş sözler! "Sen bu değilsin" Maçın ardından flaş sözler! "Sen bu değilsin" 09:11
Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? 08:54
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 08:46
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs 07:14
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:58
Daha Eski
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:58
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:53
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:42
Cimbom'un hedefi Casemiro Cimbom'un hedefi Casemiro 00:36
TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı 00:35