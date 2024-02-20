Bitexen Antalyaspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki İstanbulspor karşılaşmasının ardından iki gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bitexen Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.