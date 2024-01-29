Haberler Antalyaspor Sergen Yalçın Kayserispor maçı sonrası konuştu: Aynı kadro ile oynuyoruz

Sergen Yalçın Kayserispor maçı sonrası konuştu: Aynı kadro ile oynuyoruz

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Yalçın, "7 tane müsabaka oynandı. Sürekli aynı kadro ile oynuyoruz. Çok kadro derinliğimiz yok açıkçası. Oyuncularımız çok mücadele ediyorlar. Puan cetveline bakarsanız içeride dışarıda herkesin puan alması gerekiyor." dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 20:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın Kayserispor maçı sonrası konuştu: Aynı kadro ile oynuyoruz

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Zor bir oyun. Özellikle zeminin çok futbol oynamaya müsait olmadığı, yani oynayan takımın çok fazla oynayabileceği bir zemin olmadığı bir zemindi bence. Oyunun ilk yarısı bizim için iyi geçti. Öne geçtik, ilk yarıda oyunu bitirecek pozisyonları da yakaladık. Eğer ikiyi bulsaydık ilk yarıda oyunu bitirebilirdik diye düşünüyorum. İkinci yarı beklediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda maalesef oyunda çok fazla bir etkinliğimiz olmadı. Oyunu kurtarma telaşına düştük. Aslında böyle bir oyun mantalitemiz yok ama tabi bazen futbolda oyuncular doğal olarak skoru koruma telaşına düşebiliyor. Bunlar çok normal. Sonucunda bana göre 1-1'lik skor, adaletli bir skor gibi görünüyor bugün oynanan oyun için ama tekrar söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Ocak ayının zor geçtiğini kaydeden Yalçın, "7 tane müsabaka oynandı. Sürekli aynı kadro ile oynuyoruz. Çok kadro derinliğimiz yok açıkçası. Oyuncularımız çok mücadele ediyorlar. Puan cetveline bakarsanız içeride dışarıda herkesin puan alması gerekiyor. Çok dar bir puan cetveli var herkes için. Bu tarafı da çok önemli. Biz deplasmanda kaybetmiyoruz. Alınmış bir puan her zaman puan puandır deyiminden yola çıkarsak kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantığı iyi bir mantık şu anda bizim için. Artık bu bölümü unutup, iyi dinlenip önümüzdeki hafta zorlu maçlarımız var. Kupa maçımız, lig maçımız var. Büyük takımlarla oynayacağız. Kolay bir periyot olmayacak bizim için. Önümüzdeki 3 maçlık seri kısa sürede ona hazırlanıp oradan iyi bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Transferi başkan açıkladı! İşte Yusuf Sarı'nın yeni adresi
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
Buruk'tan flaş Boey açıklaması!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayseri'de kazan yok!
Kayserispor - Antalyaspor | CANLI
YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
YKS başvuru tarihleri 2024
Ev hanımlarına emeklilik başvurusu SON DAKİKA
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Aynı kadro... Sergen Yalçın: Aynı kadro... 20:08
Burak Yılmaz: Transfere ihtiyacımız var Burak Yılmaz: Transfere ihtiyacımız var 20:06
Buruk'tan flaş Boey açıklaması! Buruk'tan flaş Boey açıklaması! 19:35
İstanbul'da puanlar paylaşıldı! İstanbul'da puanlar paylaşıldı! 18:56
Kayseri'de kazan yok! Kayseri'de kazan yok! 18:55
G.Saray - Gaziantep FK | CANLI G.Saray - Gaziantep FK | CANLI 18:06
Daha Eski
Abdullah Avcı:Hedefimiz Avrupa Abdullah Avcı:Hedefimiz Avrupa 17:58
Trabzonspor Kasımpaşa | CANLI Trabzonspor Kasımpaşa | CANLI 17:55
G.Saray - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu! G.Saray - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu! 17:54
Fırtına'nın ilk 11'i açıklandı Fırtına'nın ilk 11'i açıklandı 17:48
Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman? Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman? 12:27
Dünya devi G.Saraylı yıldızı istiyor! Dünya devi G.Saraylı yıldızı istiyor! 12:55