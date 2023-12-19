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Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Bitexen Antalyaspor sahasında 20 Aralık Çarşamba günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:06
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Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Polonyalı santrafor Adam Buksa ile orta saha oyuncusu Erdal Rakip, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlık geçiren İsveçli orta saha oyuncusu Sam Larsson'un Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alıp almayacağı ise maç günü belli olacak.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 23 puanla 7. sırada girdi.

Ligde son 6 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, iç sahadaki son dört mücadelesini ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

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