Haberler Antalyaspor Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! Oğlunun vefatının ardından yeşil sahalara döndü

Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! Oğlunun vefatının ardından yeşil sahalara döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), 4 yaşındaki oğlu Davi'yi trafik kazasında kaybetmesinin ardından yeşil sahalara geri dönmesi üzerine duygusal paylaşımda bulundu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! Oğlunun vefatının ardından yeşil sahalara döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), 4 yaşındaki oğlu Davi'yi trafik kazasında kaybetmesinin ardından yeşil sahalara geri dönmesi üzerine duygusal paylaşımda bulundu.

Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Naldo, bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara geri döndü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş maçı kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde oturan Naldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu zor zamanlarımızda bizden desteğini bir an bile esirgemeyen taraftarımıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, yöneticilere ve başkanlara hangi kelimelerle teşekkür edilir inanın bilemiyorum. Bugün geriye kalan tek şey, saha içinde ve saha dışında gösterdiğiniz sevgiye olan minnettarlığım. Davi, Antalyaspor'u ve stadımızı çok seviyordu. Bütün gösterdiğiniz bu sevgiden dolayı çok mutlu olmalı. Biz de gösterdiğiniz sevgiden dolayı mutluyuz." diyerek teşekkür etti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Salih Uçan'a faul var mı?
İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! | Siyonist bakan Amihai Eliyahu'dan skandal "Nükleer" tehdidi! İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kampını vurdu! CANLI TAKİP
Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi
Kartal ön libero için isim verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şahin: İkinci yarıya çıkarken...
Beşiktaş Antalya'da kaybetti!
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN? BİST
ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (6 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi 09:49
Sivasspor iç sahada kazanamıyor! Sivasspor iç sahada kazanamıyor! 09:43
Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! 09:39
Roma'dan mucizevi geri dönüş! Roma'dan mucizevi geri dönüş! 09:31
Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak 09:25
Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine... Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine... 09:25
Daha Eski
Porto - Antwerp maçı hangi kanalda? Porto - Antwerp maçı hangi kanalda? 09:21
Crvena Zvezda - Leipzig maçı hangi kanalda? Crvena Zvezda - Leipzig maçı hangi kanalda? 09:18
Manchester City - Young Boys maçı hangi kanalda? Manchester City - Young Boys maçı hangi kanalda? 09:15
Lazio - Feyenoord maçı hangi kanalda? Lazio - Feyenoord maçı hangi kanalda? 09:12
Marcao G.Saray'a dönüyor! İşte sözleşme detayı Marcao G.Saray'a dönüyor! İşte sözleşme detayı 09:08
Atletico Madrid - Celtic maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Celtic maçı hangi kanalda? 09:07