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Antalya şov

Antalyaspor, Utrecht’ten ayrılan 30 yaşındaki Hollandalı maestroya 2+1 Al-Taawoun’a veda eden 35 yaşındaki sambacıya 1+1 yıllık imza attırdı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Antalya şov

Antalyaspor, Brezilyalı stoper Naldo ve Hollandalı orta saha Sander van de Streek ile sözleşme imzaladı. Naldo 1+1 yıllık, Streek ise 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine katılan başkan Sabri Gülel, birkaç oyuncuyu daha transfer edebileceklerini belirtirken, "Naldo camiamızı iyi tanıyor. Stoper bölgesindeki eksikliğimizi Naldo ile tamamladık. Futbol hayatının tamamını neredeyse Hollanda'da geçiren Sander van de Streek'in stilini çok beğendim. Umarım hayal ettiğimiz katkıyı verecektir" dedi.

KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawoun'dan ayrılan 35 yaşındaki Brezilyalı Naldo, 2020-22 yılları arasında Antalyaspor'da forma giydiğini hatırlatarak, "Yeniden Antalyaspor'a döndüğüm için mutlu oldum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Gelmeyi çok istiyordum" derken, transfer sürecinin hızlı geçtiğini anlatan Streek ise, "Bu süreç içinde bana olan yaklaşım hep çok sıcakkanlı oldu. Açıkçası kendimi kulübe bağlılık hissedecek şekilde buraya gelmem sağlandı. Arkadaşça ve sıcak bir karşılama gördüm" ifadelerini kullandı.

107 GOL, 38 ASİST GOL, 38 ASİST

Futbol kariyerinde 377 maça çıkan, 107 gol, 38 asist yapan, Hollanda ve Estonya'da forma giyen Sander van de Streek, 2017 yılından bu yana Utrecht takımında boy gösteriyordu. Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle toplam 34 karşılaşmaya çıkan Hollandalı 10 numara, 2 bin 770 dakika oyunda kaldı ve 12 gol ve 4 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Başarılı hücumcu 10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve santrforda da görev alabiliyor.

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