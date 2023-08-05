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Antalyaspor duyurdu! Fernando resmen Al-Jazira'da

Antalyaspor'un Brezilyalı orta sahası Fernando Lucas Martins, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübüne transfer oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 18:30
Antalyaspor duyurdu! Fernando resmen Al-Jazira'da

Antalyaspor Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübüne transfer olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fernando Lucas Martins'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son iki sezonda Antalyaspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, kırmızı-beyazlılarla çıktığı 49 maçta 9 gol attı.

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