TRANSFER HABERİ: Haji Wright'ın yeni takımı açıklandı! İşte bonservis bedeli

Antalyaspor'da geçen sezon etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City takımıyla anlaştı.

Antalyaspor'un 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile sattığı Haji Wright, kendisini İngiliz kulübüne bağlayan 4 yıllık imzayı attı. Antalyaspor'un bu transferden yüzde 20 sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi.

HAJI WRIGHT 31 GOLLE VEDA ETTİ

Kırmızı-beyazlı ekibin İngiliz kulübü Coventry City'e transferi konusunda anlaştığı Haji Wright, Antalyaspor formasıyla 64 kez sahaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu toplamda 31 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Amerikalı forvet, kulüp tarihinde en çok gol atan 5'inci futbolcu oldu.

KULÜP TARİHİN EN YÜKSEK SATIŞI

Antalyaspor'un İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'e sattığı Haji Wright, satışıyla rekor kırdı. İngiliz ekibiyle 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile anlaşan Antalyaspor kulübü, bu satışın ardından kulüp tarihinin en yüksek satışını yaptı.