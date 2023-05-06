Antalyaspor'da Alfons Groenendijk Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi!

Antalyaspor'da Alfons Groenendijk Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Üzücü bir maç. Kaybettiğimiz bir gece. Bence iyi başlangıç yaptık ama sonunu getiremedik. İlk yarı rakibe şans tanımadık, bulduğumuz golle 1-0 önde gittik devre arasına. İkinci yarıda vermediğimiz şansları verdik. Büyük maçlarda detaylarda belirleyici oluyor. 2. golü bulsak, maçın hikayesi bambaşka olabilirdi.

Kornerden gelen gol, bize karşı atılan kornerlerde defansın topa müdahale edememesi bizim için hayal kırıklığı. Ancak %50-50 tüm karar insiyatiflerini rakipten yana kullanan bir hakem vardı sahada. Yediğimiz golde, kornere giden top rakipten çıktı. Sonuç olarak gol yedik. Kırmızı kart var, ondan sonra oldukça zorlanan bir takım vardı. İyi mücadele ettik. Ama ellerimiz boş ayrılmamız mücadeleden dolayı yakışmadı

