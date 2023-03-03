Forvete Jovanovic

Şu ana kadar; Erdal Rakip, Leite, Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ve Nkurunziza gibi isimleri kadrosuna katan transferin hızlı kulüplerinden Antalyaspor, Haji Wright için başta Galatasaray olmak üzere kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Wright'ın ayrılığı durumunda alternatif isimleri de belirleyen kırmızı-beyazlılar, rotasını İsrail'e çevirdi. Akrepler, teknik direktör Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda Maccabi Tel-Aviv'in Sırp golcüsü Jovanovic'i radarına aldı. 23 yaşındaki Jovanovic ve menajeriyle temas kurulduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Maccabi'nin 1.87'lik golcüsü için henüz bir teklif yapılmadığı bildirildi. Wright'in ayrılmasından sonra sözleşmesi 2024'te bitecek olan genç santrfor için İsrail temsilcisine 2 milyon euro'luk bir teklifte bulunulacağı belirtildi. Ayrıca sözleşmesine de bir sonraki satıştan pay eklenerek Maccabi Tel-Aviv'in ikna edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Jovanovic, bu sezon 32 maçta 19 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çekti.