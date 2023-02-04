Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Antalyaspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Gaziantep FK, 23. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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