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Adriano coşacak

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, bu sezon 2 gol atan Brezilyalı yıldızları Adriano’nun Dünya Kupası sonrasında golleri bir bir sıralayacağını iddia etti.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Adriano coşacak

Dünya Kupası arasına 3'te 3'le giren Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin, iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. Brezilyalı yıldız santrforları Adriano'nun bu sezon gol yollarında etkisiz kalmasını değerlendiren genç teknik adam, "Luiz Adriano çok büyük bir profesyonel. Gol yollarında kaleye biraz uzak, şanssız da... G.Saray maçında penaltıyı atsa sezona golle başlayacaktı. Ben memnunum. Sadece gol atsın diye bakmıyorum. Elinden geleni yapıyor. Goller de gelecektir" dedi. Şahin, Mukairu ve Crivelli'den gelen transfer yasağını kaldırmak için yönetimin çalıştığını da sözlerine eklerken, kaleci Boffin'in futbolu bırakma kararını da doğruladı.

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