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Antalyaspor hasreti 6 maça çıkardı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, işler iyi gitmiyor. Akdeniz temsilcisi, son olarak oynadığı Alanyaspor maçından da 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puan hasretini 6 maça çıkardı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 13:11
Antalyaspor hasreti 6 maça çıkardı
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan FTA Antalyaspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında FTA Antalyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Antalyaspor'un 2 golünü ABD'li forvet Wright kaydetti. 7 puanda kalan Antalyaspor, 17. sıraya gerileyerek düşme hattının içine girdi.

Antalyaspor, Gaziantep FK'ya 5-2, Kasımpaşa'ya 2-0, Kayserispor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-0, Corendon Alanyaspor'a 3-2 mağlup olurken, Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına ise ara vermeden başlayacak
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