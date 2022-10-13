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Antalyaspor 5 eksikle Alanyaspor'a konuk olacak

Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalyaspor'da Alanyaspor öncesi 5 eksik bulunuyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:30
Antalyaspor 5 eksikle Alanyaspor'a konuk olacak
Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak olan FTA Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor tarihlerinde 37. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'de son 5 maçta galibiyeti bulunmayan FTA Antalyaspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Ndao, kaleci Boffin, kart cezalıları Güray Vural, Shoya Nakajima ve Soner Aydoğdu zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

Antalyaspor, rakibini yenerek 6. haftada 3 puan almak istiyor. Cuma günü saat 20.00'da Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçı Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal ve Ata Yıldırım hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım bugüne kadar tarihlerinde birbirlerine 36 kez rakip oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine karşı 36 maçta, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.
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