Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da Haji Wright imzayı atıyor! Sözleşme detayları...

Antalyaspor'da Haji Wright imzayı atıyor! Sözleşme detayları...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor flaş transferlerine devam ediyor. Akdeniz temsilcisi ABD'li forvet Haji Wright ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Wright, geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a kiralık olarak gelmişti.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 10:56
Antalyaspor'da Haji Wright imzayı atıyor! Sözleşme detayları...

Geçen sezon oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, kadrosuna takviyelere devam ediyor. 2022-2023 sezonu öncesi Göztepe'den Soner Aydoğdu, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak, İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal'ı transfer eden, Güray Vural, kaptan Hakan Özmert ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins ile sözleşme uzatan Akdeniz ekibi, geçen sezon başında Danimarka ekiplerinden SonderjyskE'den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright ile tekrar anlaştı. Gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımla ismi anılan 24 yaşındaki ileri uç oyuncusu Wright, cumartesi günü kente geldi. Haji Wright'ın, pazartesi günü takım Almanya'ya gitmeden önce düzenlenecek imza töreni ile kendisini 3+1 yıllığına bağlayacak imzayı atacağı öğrenildi.

Haji Wright, geçen sezon Antalyaspor ile ligde 31 maça çıkarken 14 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Türkiye Kupası'nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terleten ABD'li forvet oyuncusu, 1 gole imza attı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni golcü için anlaşma tamam! Alacağı maaş belli oldu...
Beşiktaş'ta yerli stoper operasyonu tamam: Emrecan Uzunhan imzalıyor
Kanarya skorer santrforu bitirmek üzere!
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Kerem ile...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hedefimiz şampiyonluk
Antalyasporlu Luiz Adriano: Hedef şampiyonluk
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
KPSS NE ZAMAN?
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NERDE YAPILACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız golcü Antalyaspor'a imzayı atıyor Yıldız golcü Antalyaspor'a imzayı atıyor 10:49
Alternatifleri hazır! Kim'in yerine 6 aday Alternatifleri hazır! Kim'in yerine 6 aday 10:28
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Kerem ile... Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Kerem ile... 10:04
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 09:28
Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları 09:21
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 01:39
Daha Eski
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 01:39
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 01:35
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 01:35
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 01:34
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 01:34
Plea yola çıktı Plea yola çıktı 00:48