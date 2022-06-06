Antalya şov

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezonda ilk 5 hedefi için kolları sıvadı. İç ve dış transferde görüşmelere başlayan kırmızı- beyazlılar, ilk olarak orta sahası Hakan Özmert'le yeniden anlaştı. Devre arasında gelen ve 18 maçta 4 gol, 4 asistle takımın 16 maçlık yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamasında büyük pay sahiplerinden olan Brezilyalı Fernando'yla da masaya oturan Akrepler, mutlu sona ulaştı. Akdeniz ekibi, Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da istediği 30 yaşındaki dinamoyla yeniden anlaştı.

BOFFIN'İN YERİNE

Dış transferde ise Göztepe'den orta saha Soner Aydoğdu ve Werder Bremen'den milli stoper Ömer Toprak'la imza aşamasına gelen Antalya ekibi, kalecisi Boffin'le ise anlaşamadı. Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'un 28 yaşındaki kalecisi Alperen Uysal'a kanca atan Antalyaspor, tecrübeli eldivenle el sıkıştı. Galatasaray altyapısından yetişen Alperen, 4 sezondur forma giydiği İstanbulspor'da geçen sezon oynadığı 38 maçta 42 gol yedi, 12 maçta kalesini gole kapatarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi oldu.

ABD'Lİ GOLCÜ HAJI WRIGHT BEKLEMEDE

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in, "Haji Wright ile de anlaştık, kulübü SönderjyskE ile görüşüyoruz" dediği ABD'li golcü konusunda da temaslar sürüyor. 24 yaşındaki santrfor, geçen sezon 35 maçta 15 gol, 2 asist katkısı sağladı.