Antalyaspor 4 yeni transferi için imza töreni düzenledi

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasında yer alan Fraport TAV Antalyaspor, devre arası transfer döneminde Luiz Adriano, Fernando Martins, Alassane Ndao ve Admir Mehmedi ile kadrosunu güçlendirdi. Akdeniz ekibinde yeni transferler için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene, futbolcuların yanı sıra Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Asbaşkan Emrah Çelik, Basın Sözcüsü Adnan Başkan ve yönetim kurulu üyesi Aytaç Altay katıldı.

Ara transfer döneminde yoğun çalıştıklarını ifade eden Başkan Aziz Çetin, "Birbirinden değerli ve kariyerli oyuncularla anlaştık. Kendilerinden camia olarak beklentimiz büyük. Sahada Antalyaspor için en iyisini vereceklerine eminiz. Antalyaspor'un marka değerini ve Antalyaspor ailesinin ne olduğunu onlara anlattık. Mehmedi, Martins ve Ndao daha önce takımla çalıştı, Luiz Adriano da bugün takımla çalışacak" dedi.

"BU KADAR AZ MALİYETLE İYİ OYUNCULARI BİR ARAYA GETİREN YOKTUR"

Birbirinden değerli ve kariyerli futbolcular ile anlaşma sağladıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Camia olarak beklentimiz büyük. En iyisini bize vereceklerinden eminimiz. Antalyaspor markasının değerini, önemini, Antalyaspor ailesinin ne demek olduğunu anlatmaya çalıştık. Tekrar hayırlı olsun. Ara transfer döneminde bu kadar hareketli çalışıp az maliyetlerle iyi oyuncuları bir araya getiren başka kulüp yoktur" şeklinde konuştu.

"PROJELERLE İLGİLİ GERİLEME YOK"

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Başkan Aziz Çetin, "Projelerle ilgili bir gerileme yok. Feslikan ve Döşemealtı Hatipler Barajı'nda ekolojik kamp tesisleri yapacağız. Buradan çok önemli gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Corendon ile stat ismi anlaşmasını imzalama aşamasındayız. Stadın ismi de Corendon Airlines Park olacak. Antalya havalimanı olan Fraport TAV ile de sözleşmeyi uzatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

LUIZ ADRIANO: TAKIMA YARDIMCI OLMA AMACINDAYIM

Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ifade den Luiz Adriano, "Kulübün tesisleri ve imkanları çok iyi. En iyi şekilde hazırlanıp takıma yardımcı olmak istiyorum. Buranın ne kadar güzel bir şehir olduğunu, bu kulübün imkanlarının, tesislerinin ne kadar güzel olduğunu en iyi şekilde anlattılar. En iyi şekilde hazırlanıp takımımıza yardımcı olmak amacındayım" diye konuştu.

"BANA DÜŞEN KULÜBÜN ARMASINI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMAK"

Antalyaspor ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Adriano, "Geldiğim andan itibaren kulübü analiz etme şansım oldu. Bana düşen bu andan itibaren çalışmalarımı yaparak en iyi şekilde bu kulübün armasını daha yükseklere taşıyabilmek adına performans göstermek. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.

FERNANDO MARTINS: TAKIMI BU DURUMDAN NASIL ÇIKARTECEĞIMIZI DÜŞÜNMEK

En iyi seviyey ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Fernando Martins, "Hem başkan hem yönetim kurulu üyelerimiz, oyuncu arkadaşlarımız aile ortamı yaşattı. Çalışmalarımı hep daha iyiye ulaşmak için sürdürüyorum. Antalyaspor şu an belki de ligde çok rahat bir durumda değil. Bize düşen arkamıza bakmadan takımı bu durumdan nasıl çıkartacağımızı düşünmek. Antalyaspor'u tercih ederek doğru karar verdim. Antalyaspor'un başarılı olması için çalışacağım" diye konuştu.

NDAO: GÜCÜMÜZÜN SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Takıma kiralık dahil edilen Ndao ise "Geldiğim andan itibaren aile ortamıyla karşılaştım. Takıma katkı sağlamak ve kalite eklemeyi amaçlıyoruz. Gücümüzün sonuna kadar her maç bunun için savaşacağız. Aile ortamıyla beraber sezon sonunda hak ettiğimiz bir noktada bitiririz" şeklinde konuştu.

ADMIR MEHMEDI: TEK KONSANTRASYONUMUZ ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR

Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Admir Mehmedi, "Bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Burada çok iyi karşılandım. Tek konsantrasyonumuz önümüzdeki maçlar. Maçlarda, ilk geldiğim ilk andan itibaren duyulan güvenin, gösterilen inancın karşılığını, ben ve takım arkadaşlarım olarak sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından futbolcular formalarıyla poz verdi. Kırmızı beyazlı takımda Luiz Adriano 70, Fernando Martins 20, Admir Mehmedi 14, Ndao ise 28 numaralı formayı giyecek.